Rientro Belotti, Vagnati chiarisce ogni dubbio: c’è la data! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Andrea Belotti questa stagione sembra essere più un peso che un trascinatore, quale è stato nelle ultime stagioni. Non a caso si è guadagnato la fascia di capitano. La questione rinnovo coi granata lo sta divorando e i problemi relativi ai guai fisici stanno falcidiando la sua stagione: da Juric siede in panchina, non si è ancora visto il miglior Belotti. Già, ma quando rientra il “Gallo”? Vagnati ha chiarito recentemente ogni dubbio. Belotti, c’è la data del suo Rientro in campo: Vagnati fa il punto della situazione! Belotti, Rientro, Vagnati Il Gallo Belotti può davvero tornare in campo a breve, brevissimo. Il Campione europeo 2020 è alle prese con un problema fisico che lo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Andreaquesta stagione sembra essere più un peso che un trascinatore, quale è stato nelle ultime stagioni. Non a caso si è guadagnato la fascia di capitano. La questione rinnovo coi granata lo sta divorando e i problemi relativi ai guai fisici stanno falcidiando la sua stagione: da Juric siede in panchina, non si è ancora visto il miglior. Già, ma quando rientra il “Gallo”?ha chiarito recentemente, c’è la data del suoin campo:fa il punto della situazione!Il Gallopuò davvero tornare in campo a breve, brevissimo. Il Campione europeo 2020 è alle prese con un problema fisico che lo ...

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Ds Torino: “#Belotti resta? Rispondo così, queste le ultime sul suo rientro in campo! Izzo…”? - SOSFanta : ?? Ds Torino: “#Belotti resta? Rispondo così, queste le ultime sul suo rientro in campo! Izzo…”?… - Fantacalcio : Torino e Fantacalcio, si avvicina il rientro di Belotti: ecco quando sarà in campo - peppeoasi : @FantaCons @ProfidiAndrea @GruppoEsperti @FantaStrego @ilBossdelFanta @cmdotcom @TweetFanta che fare con Belotti po… - Nikola_One : @InSeedorf Belotti Pobega, rientro di kjaer, siamoappostocosi -