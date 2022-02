Red Canzian affronta il dramma | “Ho avuto paura di morire”

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Per la prima volta Redha voluto parlare della suopersonale. Il cantante ha confessato di averdi. Redha voluto rivelare la sua esperienza con il Covid-19 per la prima volta. Le parole del polistrumentista e produttore discografico italiano fanno rabbrividire tutti i fan: “Hodi”. Il cantante e la rivelazione choc (via Screenshot)Il 2020 non è stato un anno facile per Red. Infatti l’anno partì con la scomparsa dell’amico e collega Stefano d’Orazio, storico componente dei Pooh. L’anno terribile per la storica band italiana non è finito però di certo qui, visto che Dodi Battaglia ha anche perso la moglie Paola Toeschi, morta per un ...