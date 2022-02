Quirinale, Salvini positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. A confermarlo lui stesso, sui social: 'Giornata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteoè risultatoalnello screening per l'accesso aldel Capo dello Stato, Sergio. A confermarlo lui stesso, sui social: 'Giornata ...

