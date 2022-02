Quirinale: Draghi presenta dimissioni, Mattarella le respinge e premier accetta invito (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera, al termine della cerimonia di insediamento al palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il quale, secondo la prassi, gli ha presentato le dimissioni del governo. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato e lo ha invitato a ritirare le dimissioni. Il presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal presidente della Repubblica". Lo spiega una nota del Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto questa sera, al termine della cerimonia di insediamento al palazzo del, il presidente del Consiglio dei ministri Mario, il quale, secondo la prassi, gli hato ledel governo. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato e lo ha invitato a ritirare le. Il presidente del Consiglio ha accolto l'rivoltogli dal presidente della Repubblica". Lo spiega una nota del

