Più gas? Ti piacerebbe. Gazprom tiene l’Europa sull’attenti (Di giovedì 3 febbraio 2022) In Europa il prezzo del gas sui mercati è sempre (dolorosamente) alle stelle. Anche e soprattutto per via del razionamento calcolato da parte del fornitore più grande, Gazprom, che a sua volta risponde al Cremlino. Sullo sfondo, una crisi diplomatico-militare al confine orientale dell’Europa che si riflette nella – ed è inestricabilmente legata alla – crisi energetica. Poi, martedì, il colpo di scena. Il giorno della telefonata tra Vladimir Putin e Mario Draghi un sussulto sullo schermo ha fatto sobbalzare gli operatori: il gas aveva ricominciato a scorrere, un aumento di circa 20 milioni di metri cubi in entrata nella rete europea mediante la centrale slovacca a Ve?ké Kapušany, vicino al confine ucraino. Da lì il gas può arrivare in Repubblica ceca, Ungheria e in Austria, che a sua volta può ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) In Europa il prezzo delsui mercati è sempre (dolorosamente) alle stelle. Anche e soprattutto per via del razionamento calcolato da parte del fornitore più grande,, che a sua volta risponde al Cremlino. Sullo sfondo, una crisi diplomatico-militare al confine orientale delche si riflette nella – ed è inestricabilmente legata alla – crisi energetica. Poi, martedì, il colpo di scena. Il giorno della telefonata tra Vladimir Putin e Mario Draghi un sussulto sullo schermo ha fatto sobbalzare gli operatori: ilaveva ricominciato a scorrere, un aumento di circa 20 milioni di metri cubi in entrata nella rete europea mediante la centrale slovacca a Ve?ké Kapušany, vicino al confine ucraino. Da lì ilpuò arrivare in Repubblica ceca, Ungheria e in Austria, che a sua volta può ...

matteosalvinimi : Più gas, per pagare bollette meno care, e avvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro. Bene l’Europa, ora il g… - Mov5Stelle : Il nucleare e il gas non sono fonti energetiche sostenibili. Sono solo un pericoloso ritorno al passato. Leggi di… - Internazionale : Più di 50 morti in un attacco nella Repubblica Democratica del Congo, la Commissione europea approva la certificazi… - deboramau : RT @Mov5Stelle: Il nucleare e il gas non sono fonti energetiche sostenibili. Sono solo un pericoloso ritorno al passato. Leggi di più ?? h… - BracaliM : RT @Mov5Stelle: Il nucleare e il gas non sono fonti energetiche sostenibili. Sono solo un pericoloso ritorno al passato. Leggi di più ?? h… -

