Pechino 2022: pattinaggio figura, l'ucraino Shmuratko è positivo al Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora coronavirus a Pechino 20220. Ivan Shmuratko, pattinatore artistico ucraino, è risultato positivo al Covid. Impossibilitato quindi a partecipare all'evento a squadre di pattinaggio artistico, Shmuratko non segnerà punti per il suo Paese. Lo stesso atleta si è detto "devastato" dal test positivo in quanto l'Ucraina non ha altri pattinatori maschi alle Olimpiadi, quindi non può sostituire Shmuratko in quella parte della competizione a squadre. La speranza è che Shmuratko possa recuperare in tempo per l'inizio della competizione individuale maschile martedì. SportFace.

