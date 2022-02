(Di giovedì 3 febbraio 2022) Attesa per Mps in vista del consiglio di lunedì, quando verrà discussa la posizione dell'ad, Guido Bastianini, 'sfiduciato' dal Mef e sulle cui deleghe il consiglio potrebbe andare alla conta. All'...

Advertising

fisco24_info : Mps: approfondimenti su conti, domani riunione sindaci: Sotto esame alcune poste una tantum. No comment Ue sul ceo -

Ultime Notizie dalla rete : Mps approfondimenti

ANSA Nuova Europa

Intanto la Commissione Ue non fa "assolutamente alcun commento, secondo la nostra prassi abituale" sulle voci di stampa secondo cui avrebbe chiesto discontinuità al vertice di. E' quanto ha ..."Il focus del mercato resta sull'aderenza alle quote produttive - dicono gli analisti di... Guarda i video Le notizie per approfondire Glidelle notizie di Finanza e Risparmio sono ...(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Attesa per Mps in vista del consiglio di lunedì, quando verrà discussa la posizione dell'ad, Guido Bastianini, 'sfiduciato' dal Mef e sulle cui deleghe il consiglio potrebbe ...Caso Mps-diamanti-Bankitalia: è arrivato il momento dell’accertamento della verità, in sede parlamentare, sulla vicenda della vendita dei diamanti attraverso alcune banche, avvenute con modalità comme ...