Monet e gli Impressionisti in Normandia. A Trieste fino al 5 giugno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal 4 febbraio arriva al Museo Revoltella di Trieste un eccezionale corpus di oltre 70 opere che racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia.Sul palcoscenico di questa terra, pittori come Monet,Renoir, Delacroix e Courbet – in mostra insieme a molti altri – colgono l’immediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli verdeggianti della Normandia, culla dell’Impressionismo.La mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” è incentrata soprattutto sul patrimonio della Collezione Peindre en Normandie – tra le collezioni più rappresentative del periodo impressionista – affiancata da prestiti provenienti da Musée Marmottan Monet di Parigi, dal Belvedere ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal 4 febbraio arriva al Museo Revoltella diun eccezionale corpus di oltre 70 opere che racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la.Sul palcoscenico di questa terra, pittori come,Renoir, Delacroix e Courbet – in mostra insieme a molti altri – colgono l’immediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli verdeggianti della, culla dell’Impressionismo.La mostra “e gliin” è incentrata soprattutto sul patrimonio della Collezione Peindre en Normandie – tra le collezioni più rappresentative del periodo impressionista – affiancata da prestiti provenienti da Musée Marmottandi Parigi, dal Belvedere ...

TgrRaiFVG : Presentata a Trieste una grande mostra su Monet e gli impressionisti in Normandia che si terrà al Museo Revoltella… - udine20 : Monet e gli Impressionisti in Normandia. A Trieste fino al 5 giugno - - romi_andrio : RT @TgrRaiFVG: Presentata a Trieste una grande mostra su Monet e gli impressionisti in Normandia che si terrà al Museo Revoltella fino a gi… - informazionecs : “Monet e gli Impressionisti in Normandia” al Museo Revoltella di Trieste - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Monet e gli Impressionisti arrivano al Museo Revoltella di Trieste. Le foto -