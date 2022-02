Mattarella,costruire post - emergenza,ora Italia più forte (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l'Italia del dopo emergenza. E' ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte l'Italia, ben oltre le difficoltà del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Dobbiamo disegnare e iniziare a, in questi prossimi anni, l'del dopo. E' ancora tempo di un impegno comune per rendere piùl', ben oltre le difficoltà del ...

