Mattarella ha giurato: "Serve una riforma profonda della giustizia" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica ha giurato. Il discorso di insediamento: "Ringrazio il Parlamento per la fiducia. Non posso sottrarmi alla responsabilità" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidenteRepubblica ha. Il discorso di insediamento: "Ringrazio il Parlamento per la fiducia. Non posso sottrarmi alla responsabilità"

Advertising

repubblica : #Mattarella ha giurato. Ora il discorso al Parlamento: 'È per me una nuova chiamata alla responsabilità alla quale… - fanpage : Sergio Mattarella ha giurato come Presidente della Repubblica #giuramento - Montecitorio : Il #PresidentedellaRepubblica Sergio Mattarella ha giurato davanti al Parlamento in seduta comune #Quirinale2022 - anto_galli4 : RT @itsmeback_: 'Mattarella ha giurato sulla Costituzione. Quella stessa Costituzione che vieta qualsiasi tipo di discriminazione'. - claudiantin : RT @itsmeback_: 'Mattarella ha giurato sulla Costituzione. Quella stessa Costituzione che vieta qualsiasi tipo di discriminazione'. -