Manifestazioni studentesche, domani autobus deviati (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Domattina, tra le 9 e le 12, sono in programma due Manifestazioni studentesche. La prima, dalle 9 alle 10, in piazzale Ostiense. L'altra, dalle 10.30 alle 12, in viale Trastevere all'altezza di largo Bernardino da Feltre. Possibili deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico in caso di occupazione di piazza Porta San Paolo, piazzale Ostiense e viale Trastevere. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. (Agenzia Dire)

