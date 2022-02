Lista UEFA, c’è la decisione di Spalletti: esclusione a sorpresa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano esattamente due settimane alla grande sfida in programma al Camp Nou tra Barcellona e Napoli, gara valida per gli spareggi di Europa League. Per la doppia sfida di febbraio e, in grado di passaggio del turno, per le eventuali sfide successive, i due tecnici Luciano Spalletti e Xavi Hernandez hanno dovuto redigere una nuova Lista di giocatori da consegnare alla UEFA. Petagna e Tuanzebe Il Barcellona, nella giornata di ieri, ha già comunicato la Lista di giocatori che prenderanno parte alle gare di Europa League: presenti i nuovi acquisti offensivi Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang, mentre resta fuori Dani Alves (si possono aggiungere un massimo di tre nuovi acquisti). Il Napoli, invece, ancora non ha emanato un comunicato ufficiale per presentare la Lista di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano esattamente due settimane alla grande sfida in programma al Camp Nou tra Barcellona e Napoli, gara valida per gli spareggi di Europa League. Per la doppia sfida di febbraio e, in grado di passaggio del turno, per le eventuali sfide successive, i due tecnici Lucianoe Xavi Hernandez hanno dovuto redigere una nuovadi giocatori da consegnare alla. Petagna e Tuanzebe Il Barcellona, nella giornata di ieri, ha già comunicato ladi giocatori che prenderanno parte alle gare di Europa League: presenti i nuovi acquisti offensivi Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang, mentre resta fuori Dani Alves (si possono aggiungere un massimo di tre nuovi acquisti). Il Napoli, invece, ancora non ha emanato un comunicato ufficiale per presentare ladi ...

