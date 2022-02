L'Eredità, Benedetta si scatena al parco: finalmente la vittoria (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una nuova ed entusiasmante puntata de L'Eredità ha arricchito il tardo pomeriggio del 3 febbraio di milioni di spettatori che, giorno dopo giorno, continuano a confermarsi numerosi. In apertura c'è stata l'esibizione di Roberta Morise, che è tornata a rivestire i vecchi panni di Professoressa. Purtroppo continuano ad essere assenti dal programma sia Samira Lui che Andrea Cerelli e questo per via del Covid che ha colpito i due ragazzi. A giocare con Flavio Insinna sono stati la campionessa Benedetta, Giancarlo, Federica, Tommaso, Daniele, Enrico ed Edoardo. Il finale, invece, è stato caratterizzato dallo strepitoso trionfo di Benedetta. Quando la ragazza ha saputo di essere riuscita ad indovinare la parola della Ghigliottina, sul suo volto si è manifestata la gioia! L'Eredità, Benedetta e Enrico al ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una nuova ed entusiasmante puntata de L'ha arricchito il tardo pomeriggio del 3 febbraio di milioni di spettatori che, giorno dopo giorno, continuano a confermarsi numerosi. In apertura c'è stata l'esibizione di Roberta Morise, che è tornata a rivestire i vecchi panni di Professoressa. Purtroppo continuano ad essere assenti dal programma sia Samira Lui che Andrea Cerelli e questo per via del Covid che ha colpito i due ragazzi. A giocare con Flavio Insinna sono stati la campionessa, Giancarlo, Federica, Tommaso, Daniele, Enrico ed Edoardo. Il finale, invece, è stato caratterizzato dallo strepitoso trionfo di. Quando la ragazza ha saputo di essere riuscita ad indovinare la parola della Ghigliottina, sul suo volto si è manifestata la gioia! L'e Enrico al ...

