Roma, 3 feb (Adnkronos) - La legge elettorale "non è la vera priorità del Paese, la priorità è quella economica e cambiare il sistema istituzionale, perchè la nostra sarà anche la più bella Costituzione del mondo ma non è aggiornata. Chi ha seguito in questi giorni l'elezione del presidente della Repubblica ha capito che il cambio istituzionale è fondamentale". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Renzi Missione governo. La rielezione di Mattarella e le sfide del Pd secondo Dario Parrini ...di maggioranza collaborino per sostenere l'azione di governo in modo che la campagna elettorale non ...del 2023 quanto è avvenuto negli ultimi giorni? Il Pd sembra essersi riavvicinato a Matteo Renzi ...

Forza Italia, la svolta di Berlusconi: 'Rafforziamo il Centro' ...centrosinistra sia se la legge elettorale cambia in modalità proporzionale sia se resta questa. Una tenaglia tra Letta (Enrico, ma i suoi ottimi rapporti con lo zio Gianni li conoscono tutti), Renzi, ...

L.elettorale: Renzi, 'non è la priorità del Paese' La Sicilia L.elettorale: Renzi, ‘Rosatellum apre praterie al Centro, proporzionale senza preferenze è follia’ Il primo è non cambiare la legge elettorale, c’è il Rosatellum e il Pd deve decidere ... un grande spazio riformista e liberal democratico”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. “L’altro schema e se ...

Quirinale: Renzi, ‘è il momento di spegnere i riflettori sul Dis e sui Servizi’ Non deve fare notizia o vuol dire che si è rotto qualcosa. Il mio appello è permettere alla Belloni di svolgere la sua attività, come anche a Gabrielli. Meno se ne parla e meglio è”. Lo ha detto ...

