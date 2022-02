Inter, oggi Marotta e Antonello ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento della squadra (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Inter si allena ad Appiano Gentile alla presenta di Antonello e Marotta Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Inter al derby contro il Milan in programma per sabato pomeriggio. La squadra agli ordini di Inzaghi si allenerà come di consueto in quel di Appiano Gentile dove saranno presenti anche i due amministratori delegati del club nerazzurro: Alessandro Antonello e Beppe Marotta. A riferirlo è Sky Sport in un aggiornamento sulla squadra Interista. 290955-21929bad1ed02050920371b47db7d00bb44390d6d21ef35d03694d1b994cbf861L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’si allena adalla presenta diProsegue la marcia di avvicinamento dell’al derby contro il Milan in programma per sabato pomeriggio. Laagli ordini di Inzaghi si allenerà come di consueto in quel didove saranno presenti anche i due amministratori delegati del club nerazzurro: Alessandroe Beppe. A riferirlo è Sky Sport in un aggiornamento sullaista. 290955-21929bad1ed02050920371b47db7d00bb44390d6d21ef35d03694d1b994cbf861L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Glongari : @Roberto23186246 @FootballAndDre1 Il Barça lo segue da sempre. Non ha firmato nè con l’una nè con l’altra squadra.… - FBiasin : #Kulusevski “ieri” <Ho detto no all’#Inter perché avevo dei dubbi tattici su #Conte>. #Kulusevski oggi <Sì al… - Inter : ?? | PLAY Siete tristi perché oggi non c’è la @SerieA? ?? Non preoccupatevi, abbiamo i programmi giusti per voi ????… - fbmaarket : Può piacere o non piacere ma perdere a zero Luiz Felipe e disperdere cosi un patrimonio della società è da veri dil… - AslanNerazzurro : Le nefaste previsioni non si sono avverate, e anzi, l’Inter ha continuato a crescere dal punto di vista economico e… -