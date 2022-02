Il killer di Rosa Alfieri confessa | “Voci mi dicevano uccidi”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiHa sostenuto di aver sentito, nella sua testa, delleche glidi agire, di uccidere: è quanto hato agli inquirenti il 31enne Elpidio D’Ambra, in carcere per l’omicidio della 23enne, uccisa martedì primo febbraio a Grumo Nevano. D’Ambra ha reso le sue dichiarazioni agli investigatori della Polizia di Stato e al sostituto procuratore di Napoli Nord Patrizia Dongiacomo. A loro ha spiegato quegli attimi in cui ha tolto la vita alla sua vicina di casa, che aveva fatto entrare poco prima nel suo appartamento per chiederle “informazioni sulle bollette da pagare”. Una confessione che verosimilmente anticipa la strategia difensiva e che l’assassinio reo confesso intende confermare nel corso dell’imminente interrogatorio di garanzia. Il legale del ...

Il presunto killer ha dimostrato dunque un forte autocontrollo parlando coi genitori della ragazza ...È stata accolta con sollievo a Grumo Nevano la notizia del fermo del presunto assassino di...Ha sostenuto di aver sentito, nella sua testa, delle voci che gli dicevano di agire, di uccidere: è quanto ha confessato agli inquirenti il 31enne Elpidio D'Ambra, in carcere per l'omicidio della ...A Grumo Nevano tutti conoscevano Rosa: la 23enne aiutava il fidanzato in una tabaccheria e anche il padre nella contabilità. Una ragazza come tante, che, come tante, è morta per le mani di un killer ...