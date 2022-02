Il discorso d’insediamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Parlamento: segui la diretta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alle 15.30 in diretta da Montecitorio, il secondo discorso di insediamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti al Parlamento riunito in seduta comune L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alle 15.30 inda Montecitorio, il secondodi insediamento del, davanti alriunito in seduta comune L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Quirinale, il ruolo dell’Italia in Ue e la crisi in Ucraina nel discorso d’insediamento di Mattarella. Nessun j’accuse… - RassegnaZampa : #Quirinale, il ruolo dell’Italia in #Ue e la crisi in #Ucraina nel discorso d’insediamento di #Mattarella. Nessun j… - GiuseppeMargio1 : Era necessario questo remake in paese indebitato fino all’osso? Quanto ci costa ? ?? Quirinale, il ruolo dell’Italia… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Quirinale, il ruolo dell’Italia in Ue e la crisi in Ucraina nel discorso d’insediamento di Mattarella. Nessun j’accuse… - ZenatiDavide : Quirinale, il ruolo dell’Italia in Ue e la crisi in Ucraina nel discorso d’insediamento di Mattarella. Nessun j’acc… -