Il Codacons denuncia Achille Lauro e vuole mandare il video di Sanremo a Papa Francesco

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella lunga fiera delle lunghe polemiche dopo la prima serata della del Festival di, non poteva mancare la prevedibiledelcontro. Il cantante romano viene criticato per la sua performance sul palco dell’Ariston durante la quale ha simulato anche un “battesimo”. Un gesto che, secondo l’associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi, rappresenterebbe un “vilipendio alla religione cattolica” e, ovviamente, anche una blasfemia.contro, laper “vilipendio alla religione” Nel comunicato stampa delcontro, si parla della decisione di sottoporre le immagini andate in onda nel corso della ...

Advertising

Marco_chp1 : RT @sulsitodisimone: Sanremo 2022: Codacons denuncia Achille Lauro e Rai per blasfemia e vilipendio religione - Cecco1791 : RT @OrioliPaolo: Il Codacons che denuncia un cantante: già visto. Se vogliono farsi notare, serve qualcosa di nuovo: dovrebbero denunciare… - NicoCiccotelli : RT @OrioliPaolo: Il Codacons che denuncia un cantante: già visto. Se vogliono farsi notare, serve qualcosa di nuovo: dovrebbero denunciare… - Marilen97832318 : RT @OrioliPaolo: Il Codacons che denuncia un cantante: già visto. Se vogliono farsi notare, serve qualcosa di nuovo: dovrebbero denunciare… - GiovanniGiuli : RT @MariaCornetto: @GiovanniToti Una meraviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons denuncia

Occorre tutelare il potere d'acquisto delle famiglie,Federdistribuzione, preoccupata che ... Ilcritica la media ponderale dell'Istat Per il, poi, la situazione delle ...Anche Carlo Rienzi, deluna situazione che a breve potrebbe diventare insostenibile "Oggi un pieno di benzina o diesel costa 15,85 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021. ...Nella lunga fiera delle lunghe polemiche dopo la prima serata della del Festival di Sanremo, non poteva mancare la prevedibile denuncia del Codacons contro Achille Lauro. Il cantante romano viene ...è stata che il Codacons ha messo in essere. L’associazione dei consumatori infatti, attraverso una dichiarazione fatta all’Adnkronos dal suo presidente Carlo Rienzi ha decido di denunciare sia Lauro ...