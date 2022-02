Global Youth Tourism Summit a Sorrento Gli operatori | Pronti a collaborare con il Comune

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è intervenuto ieri con il segretario generale della WorldOrganization (Unwto) Zurab Pololikashvili, alla cerimonia di lancio delSummit che si svolgerà adal 27 giugno al 3 luglio 2022. “Stiamo per vivere un altro momento in cui i riflettori di tutto il mondo si accenderanno su” commentano in una nota i rappresentanti delle associazioni del turismo della Penisola (Sergio Fedele, Mario Colonna, Franco Cappiello, Giovanni Rosina e Fabio Colucci”. “Siamo tutti felici per questo importante appuntamento che si svolgerà a- continua la nota – e speriamo possa rappresentare finalmente la fine di un periodo buio per il nostro territorio. Come cittadini e come ...

Advertising

ItinerariL : Linee guida della @ILO per l'ideazione e l'implementazione di #politiche nazionali integrate per l'#occupazione. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Global Youth

Positanonews

...ed unico studente italiano ed europeo selezionato nella Top 10 della prima edizione del '...Adolescenti' e ideatore e animatore della rete sociale 'ISCYN - International Social Committment...... unico italiano e unico europeo nella Top 10 del "Student Prize", meglio conosciuto come il ... È nato così ISCYN " Italian Social CommitmentNetwork, una rete virtuale che, insieme alla "...In August 2021, the Global Shapers Community collectively contributed to and published the Davos Lab: Youth Recovery Plan — a ten-pillar approach to pandemic recovery focused on the welfare of youth.Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è intervenuto ieri con il segretario generale della World Tourism Organization (Unwto) Zurab Pololikashvili, alla cerimonia di lancio del Global Youth ...