Genoa | Wander | «In Europa in 4-5 anni Diventeremo autosufficienti»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nuovo proprietario delha parlato degli obiettivi che si pone con il club rossoblù Joshua, nuovo proprietario del, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato degli obiettivi che si pone alla guida del club ligure. DEBITI – «Voglio che la società torni alla normalità: pagare i fornitori nei tempi previsti, i debiti regolarmente, che non ci siano tensioni nella contabilità. Questo è il primo obiettivo». 777 PARTNERS – «Non è un fondo di investimento, siamo una holding che ha due soli soci: io e Steven Pasko (72, anch’egli entrato nel cda del, ndr)».– «Abbiamo già messo 35 milioni nelle casse del club e questo ci ha permesso di chiudere in utile il bilancio al 31 dicembre 2021. Ma non siamo qui per ...

Advertising

CalcioNews24 : Il proprietario del #Genoa #Wander fissa gli obiettivi - Grifoman1 : Wander il nuovo signor Genoa: «Il primo obiettivo è pagare i fornitori e i debiti nei tempi previsti» - ilNapolista - Grifoman3 : RT @Grifoman1: Genoa, Joshua Wander, il nuovo proprietario??? - Grifoman3 : RT @Grifoman1: Genoa, Joshua Wander, il nuovo proprietario??? - Grifoman3 : RT @Grifoman1: Genoa, Joshua Wander, il nuovo proprietario??? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Wander

Calciomercato.com

Commenta per primo Lunga intervista questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera per Joshua, uno dei quattro nuovi proprietari del. Al quotidiano milanese il businessman americano ha spiegato i piani che il suo gruppo, la 777 Partners, coltiva per il futuro del club più antico d'...... coreografia tifosiIl Corriere della Sera intervista Joshua, 40 anni, il nuovo proprietario del, " Intervista interessante, che parte con una stoccata a Preziosi il loro ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Joshua Wander, nuovo proprietario del Genoa, ha rilasciato un’intervista alCorriere della Sera: “Abbiamo un progetto ambizioso, di lungo termine. Voglio che la società torni alla romanità: pagare i ...