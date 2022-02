Federazione Toti-Renzi riparte | e ora si pensa anche a un ‘nome’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – I tempi sembrano maturi per partire con una. A quanto apprende l’Adnkronos non si ferma il progetto comune che coinvolge Italia Viva, i ‘ani’ di ‘Cambiamo’ e gli altri ‘cespugli centristi’ per unire le forze in Parlamento in vista della sfida elettorale del 2023. Archiviata la partita del Colle con il Mattarella bis, raccontano, Giovannie Matteopotrebbero rivedersi per lanciare, tra una decina di giorni, un patto federativo per allargare il perimetro del centrodestraa sinistra. E, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti autorevoli delle forze politiche coinvolte, pare che stavolta si sia davvero vicini a chiudere. Tanto che chi sta lavorando al dossier assicura: “Stiamondo a un nome”. Unache sarebbe ...