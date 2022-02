“È svenuta…” Poi la censura al GF Vip | cosa è successo a Sophie Codegoni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022)è una delle concorrenti del ‘GF Vip’ 6. Entrata il 13 settembre nella casa di Cinecittà, l’ex volto di Uomini e Donne è ancora in corsa per la finale e l’eventuale vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini. In questi mesi ha fatto parlare di sé per il flirt con Gianmaria Antinolfi, uscito la scorsa settimana e con il quale ha avuto un rapporto di alti e bassi e poi per il fidanzamento vero e proprio con Alessandro Basciano, entrato nella casa un mese fa. I due hanno iniziato a scambiarsi attenzioni fin da subito e in poco tempo è arrivato il fidanzamento vero e proprio, con tanto di inginocchio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “Un po’ di sere fa, visto che non gli avevo mai risposto al fatto che mi ha sempre detto di essere innamorato, gli ho detto sono innamorata follemente di te così dal nulla. Io sono ...