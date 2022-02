Difende la madre dall' ex compagno violento | Luca ucciso a 22 anni | era una star di TikTok

(Di giovedì 3 febbraio 2022)perché tentava dire la'ex. Così è morto , un ragazzo di 22accoltellato alla gola da un 35enne, che stava per strangolare la ex di 44. Era una ...

L'uomo ha cercato di strangolare la donna che è scappata dai vicini anche grazie all'aiuto del figlio che era intervenuto in difesa della madre. L'assassino così si è scagliato contro il ragazzo ...

Ucciso perché tentava di difendere la madre dall'ex compagno violento. Così è morto Luca Pisciotto, un ragazzo di 22 anni accoltellato alla gola da un 35enne, che stava per strangolare la ex di 44 ...