Di Battista a Conte e Di Maio | «La resa dei conti è necessaria | altrimenti il M5s è finito»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Giuseppee Luigi Di«sembrano ai ferri corti. Non è la fine del mondo. La fine, non del mondo ma solo del Movimento, avverrebbe se, per un quieto vivere ipocrita e perbenista, si evitasse ladei». A dirlo, in un editoriale pubblicato da Tpi, è il fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle Alessandro Di. L’ex deputato chiede «unadeifatta alla luce del sole, davanti agli iscritti e incentrata non su questioni personali ma politiche», prosegue nelle anticipazioni dell’editoriale. «In primis sul comportamento che il Movimento che ha vinto le ultime elezioni dovrà tenere nell’ultimo anno di legislatura». Quanto successo nella settimana di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica «con Diche cercava ...

Dopo l'appello per una " resa dei conti " arrivato da Alessandro Di, Giuseppetorna sulle tensioni con Luigi Di Maio smentendo che si tratti di una questione personale. "Non potrei accettare che fosse messa in questi termini. Una comunità come quella ......della Repubblica "con Di Maio che cercava in ogni modo di far eleggere Draghi eche cercava di opporsi (per me, giustamente) è, evidentemente, legato a questioni politiche", dice Di, ...Lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio prosegue in maniera strisciante. Secondo fonti vicine ai duellanti il tema della scissione non è più ...“Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sembrano ai ferri corti ... E le questioni politiche – sottolinea Di Battista – una forza che dice di credere nella democrazia diretta le risolve pubblicamente, ...