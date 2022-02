Dalla Spagna: Napoli su Alvaro Morata, sarà lui il vice Osimhen (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dalla Spagna, c’è Alvaro Morata nella lista di Giuntoli L’attaccante bianconero lascerà sicuramente la Juventus, ma potrebbe restare in Italia con un altro prestito dall’Atletico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 3 febbraio 2022), c’ènella lista di Giuntoli L’attaccante bianconero lascerà sicuramente la Juventus, ma potrebbe restare in Italia con un altro prestito dall’Atletico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fattoquotidiano : Coppe nazionali, dalla Francia alla Spagna nuove frontiere dell’inclusione. L’Italia in direzione ostinata, contrar… - AndreaGalliano8 : RT @LePortinaie: Ronaldo si è fatto 4 campionati e ha sempre dimostrato il suo valore. Messi un anno fuori dalla Spagna e sembra un babbo d… - iamalexandross : RT @LePortinaie: Ronaldo si è fatto 4 campionati e ha sempre dimostrato il suo valore. Messi un anno fuori dalla Spagna e sembra un babbo d… - vannodifrodo : @LePortinaie Ma poi fuori dalla Spagna ma in un campionato davvero di basso livello se rapportato altre altre leghe top in Europa - LePortinaie : Ronaldo si è fatto 4 campionati e ha sempre dimostrato il suo valore. Messi un anno fuori dalla Spagna e sembra un babbo di minchia -