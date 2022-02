Covid, quarantena positivi asintomatici: obiettivo stop entro l'estate. Esperti divisi (Di giovedì 3 febbraio 2022) I sottosegretari alla Salute Costa e Sileri puntano a eliminare le limitazioni alla vita sociale a lavorativa di chi, contagiato dal coronavirus, non sviluppa sintomi: "Valuteremo sulla base dei dati". Appoggia questa linea il virologo Fabrizio Pregliasco, più prudenti i colleghi Galli e Andreoni: "Anche senza sintomi si trasmette il virus" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) I sottosegretari alla Salute Costa e Sileri puntano a eliminare le limitazioni alla vita sociale a lavorativa di chi, contagiato dal coronavirus, non sviluppa sintomi: "Valuteremo sulla base dei dati". Appoggia questa linea il virologo Fabrizio Pregliasco, più prudenti i colleghi Galli e Andreoni: "Anche senza sintomi si trasmette il virus"

