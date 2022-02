Covid, multe agli over 50 no vax: le sanzioni arriveranno a casa. Le cose da sapere (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal primo febbraio è scattata la sanzione da 100 euro per coloro che hanno più di 50 anni e che hanno scelto di non vaccinarsi o che non sono in regola con le dosi di vaccino. La legge prevede che arrivi direttamente a casa la cartella dell’Agenzia delle Entrate Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal primo febbraio è scattata la sanzione da 100 euro per coloro che hanno più di 50 anni e che hanno scelto di non vaccinarsi o che non sono in regola con le dosi di vaccino. La legge prevede che arrivi direttamente ala cartella dell’Agenzia delle Entrate

