Covid | il report Gimbe Contagi a -24 | 9% | terapie a intensive a – 8 | 4 % | stabili i morti | “Resta alta la pressione sugli ospedali”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Calano i casi dopo 3 settimane dità: da quota 1,2 milioni scendono a circa 900mila e si riducono del 24,9%. In parte la rilevazione risente della riduzione dei tamponi totali (-8,1%). In calo le(-8,4%) ei ricoverati con sintomi. I decessi aumentano invece del 2,5%. Per quanto concerne le immunizzazioni si registrano dei cali: – 23,4% fra nuovi vaccinati nella fascia 5-11 anni e -16,9% tra gli over 50. Il presidente Nino Cartabellotta inoltre non ha dubbi sul Green pass: non può avere una scadenza illimitata. Ecco quanto emerge dal monitoraggio settimanale indipendente (26 gennaio-1 febbraio 2022) della Fondazione. Casi in riduzione – Dopo 3 settimane di sostanzialetà intorno a quota 1,2 milioni i nuovi casi settimanali registrano una ...

... afferma poi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, nel report settimanale su COVID-19. Anche la Fondazione Gimbe certifica un'inversione della curva dei contagi. Nella settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio, in Fvg i nuovi casi sono calati del 15,7 per cento. La chiusura degli istituti, dunque, servirebbe a rallentare la diffusione del Covid (anche alla luce dei report dei contagi provenienti da tutte le scuole del territorio). "Siamo in trincea a ..."