Coppa Davis, non ci sarà Berrettini contro la Slovacchia. Volandri: 'Scelta condivisa' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Matteo Berrettini non è tra i convocati per la sfida tra Italia e Slovacchia di Coppa Davis, in programma nel weekend del 4 - 5 marzo a Bratislava e decisiva per stabilire chi andrà alle Finals di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Matteonon è tra i convocati per la sfida tra Italia edi, in programma nel weekend del 4 - 5 marzo a Bratislava e decisiva per stabilire chi andrà alle Finals di ...

Advertising

fra_sessa : RT @Gazzetta_it: Coppa Davis, non ci sarà Berrettini contro la Slovacchia. Volandri: 'Scelta condivisa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis, Berrettini non convocato per Slovacchia-Italia: 'Scelta concordata', Volandri: 'Dimostrato spirito… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis, Berrettini non convocato per Slovacchia-Italia: 'Scelta concordata', Volandri: 'Dimostrato spirito… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: I convocati dell’Italia ???? Jannik Sinner Lorenzo Sonego Fabio Fognini Lorenzo Musetti Simone Bolelli Non ci sarà Matteo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis, Berrettini non convocato per Slovacchia-Italia: 'Scelta concordata', Volandri: 'Dimostrato spirito… -