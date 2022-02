Concerti di Mika 2022: date e biglietti del tour The Magic Piano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da settembre al via il tour di Mika nelle arene e nei teatri, anteprima all’Arena di Verona nel mese di settembre 2022 È uno dei più originali cantautori pop di questa generazione: Mika è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno speciale tour per l’Italia, in partenza a settembre 2022, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners. Mika – The Magic Piano è molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata a Settembre 2022 con una grande anteprima ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da settembre al via ildinelle arene e nei teatri, anteprima all’Arena di Verona nel mese di settembreÈ uno dei più originali cantautori pop di questa generazione:è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno specialeper l’Italia, in partenza a settembre, prodotto e organizzato dastesso con Friends & Partners.– Theè molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata a Settembrecon una grande anteprima ...

Advertising

Lopinionista : Concerti di Mika 2022: date e biglietti del tour The Magic Piano - mikasneck : MIKA HA ANNUNCIATO I CONCERTI QUINDI POSSO SMETTERE DI SCRIVERE CHE VOGLIO ANDARE A UN CONCERTO TUTTI I GIORNI - VdiMontecristo : CONCERTI DI MIKA A FIRENZEEEEEEEEEEEEEEEEEE - gomentsukkj : mika a bari watch me prendere i biglietti fanculo quest’anno mi devo spaccare di concerti - mikaslight : RT @lokistabsounds: boh no comunque ora mika deve annunciare i concerti in italia perché non può essere così scemo da andare su un palco ta… -