Con oltre 11 milioni di stelle della Via Lattea è la banca dati spaziale più ricca di sempre, ed è un progetto Italiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un progetto a guida italiana regala alla comunità scientifica internazionale un catalogo unico di riferimento per incrociare e confrontare i dati di oltre 11 milioni di stelle della Via Lattea. E’ l’inizio di una nuova era per il mondo dell’astrofisica. Il “Survey of Surveys” a guida italiana si annuncia come un nuovo “faro” di riferimento per l’intera comunità scientifica internazionale – ComputerMagazine.itI ricercatori dell’INAF e dell’ASI (rispettivamente, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Agenzia spaziale Italiana), hanno realizzato un database che scuote dalle fondamenta lo studio e la comprensione della nostra Via Lattea: guidati dall’astrofisica Maria Tsantaki dell’INAF di Firenze, i ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una guida italiana regala alla comunità scientifica internazionale un catalogo unico di riferimento per incrociare e confrontare idi11diVia. E’ l’inizio di una nuova era per il mondo dell’astrofisica. Il “Survey of Surveys” a guida italiana si annuncia come un nuovo “faro” di riferimento per l’intera comunità scientifica internazionale – ComputerMagazine.itI ricercatori dell’INAF e dell’ASI (rispettivamente, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’AgenziaItaliana), hanno realizzato un database che scuote dalle fondamenta lo studio e la comprensionenostra Via: guidall’astrofisica Maria Tsantaki dell’INAF di Firenze, i ...

Advertising

SeaWatchItaly : Domani compirà 5 anni il Memorandum Italia-Libia. 82.000 persone, di cui oltre 32mila solo nel 2021, sono state in… - DSantanche : Sono d’accordo con la prof.ssa Gismondo che sostiene la necessità di tornare progressivamente alla normalità elimin… - MinLavoro : #Lavoro, il ministro @AndreaOrlandosp: oltre 600 milioni per la formazione con il rifinanziamento del… - nexusSEI_6 : @poetryandcafe @andrea_pertici 'rispetto per gli elettori nel tenere in scacco il Parlamento con una percentuale di… - Travagliato : @PoliticaPerJedi @chiccotesta @GiuseppeConteIT @EnricoLetta Oltre ad essere un renziano/calendiano imboscato nel Pd… -