Come votare a Sanremo 2022 da fisso e mobile: numeri e costi televoto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da stasera, giovedì 3 febbraio, le cose cambieranno per i big in gara: vi state chiedendo anche voi Come votare a Sanremo 2022? La risposta è molto semplice, troverete qui tutte le indicazioni. Per quanto riguarda la telefonia mobile bisognerà utilizzare il numero '4754751' tramite SMS via TIM, Vodafone, WindTre, Postemobile, Iliad, ho. mobile e CoopVoce. Tutto quello che dovrete fare è inviare tramite SMS al numero di cui sopra il codice a 2 cifre relativo all'artista in gara (i codici verranno comunicati durante la puntata). Il costo per ciascun SMS inviato da TIM, CoopVoce, Iliad e Postemobile sarà pari a 0,50 cent IVA inclusa, e di 0,51 cent IVA inclusa per quelli inviati da Vodafone, WindTre e ho. mobile.

