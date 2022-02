Checco Zalone divide (ancora) i virologi. Burioni tace, Gismondo furiosa: «Non ci serve il Covid per lavorare» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo sketch di Checco Zalone ieri sera al Festival di Sanremo, in cui ha interpretato il virologo Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, è stato accolto con spirito diverso da virologi ed esperti che da due anni ci accompagnano nel commentare la pandemia sui media. Ma se quasi tutti hanno colto l’ironia, c’è chi non l’ha presa bene, reagendo anche in modo abbastanza scomposto al modo con cui Zalone ha azzardato una presa in giro ai virologi che a pandemia finita «torneranno a lavorare». Secondo Maria Rita Gismondo ieri a Sanremo «Checco Zalone ha esagerato» ha detto all’Adnkronos Salute. «Zalone sia certo che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare e porti rispetto», si ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo sketch diieri sera al Festival di Sanremo, in cui ha interpretato il virologo Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, è stato accolto con spirito diverso daed esperti che da due anni ci accompagnano nel commentare la pandemia sui media. Ma se quasi tutti hanno colto l’ironia, c’è chi non l’ha presa bene, reagendo anche in modo abbastanza scomposto al modo con cuiha azzardato una presa in giro aiche a pandemia finita «torneranno a». Secondo Maria Ritaieri a Sanremo «ha esagerato» ha detto all’Adnkronos Salute. «sia certo che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver dae porti rispetto», si ...

