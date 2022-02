Beta talassemia | Locatelli | Con la terapia genica si può guarire

Advertising

voceditalia : Beta talassemia, la terapia genica guarisce il 90% di malati -

Ultime Notizie dalla rete : Beta talassemia

commenta Si accendono le speranze sulla possibilità di guarire i pazienti con. Una sperimentazione clinica pubblicata sul New England Journal of Medicine ha mostrato come il 90% dei malati trattati con un approccio di terapia genica non ha bisogno delle ...... così commenta all'Ansa i dati della sperimentazione pubblicati oggi sul New England Journal of Medicine che hanno mostrato l'efficacia di un approccio di terapia genica contro la. Il ...Parlare di guarigione per i pazienti con beta talassemia non è più un tabù. Lo fa Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell'Ospedale Bambino ...Si accendono le speranze sulla possibilità di guarire i pazienti con beta talassemia. Una sperimentazione clinica pubblicata sul New England Journal of Medicine ha mostrato come il 90% dei malati ...