Asl 2 Napoli Nord: «Anguissa e Koulibaly a rischio per Napoli-Inter» (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è Intervenuta Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione ASL Napoli 2 Nord: “Poco più di un anno fa fermavo il Napoli per la partenza verso Torino. Ero assediata da domande, anche da altre ASL. Mi chiedevano cosa mi avesse portato a prendere quella decisione, nata in base alle circolari ministeriali. Alla fine ho avuto ragione, come sentenziato dal Coni. Koulibaly e Anguissa? Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. Sono in attesa delle nuove disposizioni effettuate. Bisognerebbe valutare il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento nei ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, èvenuta Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione ASL: “Poco più di un anno fa fermavo ilper la partenza verso Torino. Ero assediata da domande, anche da altre ASL. Mi chiedevano cosa mi avesse portato a prendere quella decisione, nata in base alle circolari ministeriali. Alla fine ho avuto ragione, come sentenziato dal Coni.? Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. Sono in attesa delle nuove disposizioni effettuate. Bisognerebbe valutare il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento nei ...

Covid, Asl Napoli Nord: drive-in con test gratis per i certificati di fine malattia Tamponi gratis per chi aspetta la dichiarazione di guarigione dal Covid nel drive in allestito dalla Asl Napoli 2 Nord. L’iniziativa prende il via grazie all’accordo con Assofarm e si rivolge ...

