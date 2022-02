Alessandro Canino | che fine ha fatto? Una vera e propria meteora

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate die della sua Brutta? Ma ecco chehae che cosa fa oggi il cantante dopo l’exploit di tanti anni fa. Il nomepotrebbe non dire nulla a molti. D’altronde si sta parlando di unadel mondo della musica italiana. Eppure c’è

Advertising

augustociardi75 : #Irama che tende omaggio ai capelli di Alessandro Canino #Sanremo2022 - fabiofiumeNa : @Aka7evenreal ( arriva dal 5 ) Mi ha stupito la prova vocale del giovane napoletano, molto meno la proposta che s… - rosalbacarbutti : @venegunden Ed è subito Alessandro Canino - _Vale_ria_ : Ma “sei perfetta così” è “Brutta” di Alessandro Canino 2.0? - puntinocorto : Alessandro Canino non è mai stato incisivo. Comunque, su col molare! #LEredità -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Canino

YouMovies

Presenti in assemblea anche il sindaco di Tarquinia,Giulivi, il vice sindaco di, Emanuela Bartolini, l'assessore alle politiche sociali e culturali, politiche giovanili istruzione ...Presenti in assemblea anche il sindaco di Tarquinia,Giulivi, il vice sindaco di, Emanuela Bartolini, l'assessore alle politiche sociali e culturali, politiche giovanili istruzione ...Vi ricordate di Alessandro Canino e della sua Brutta? Ma ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi il cantante dopo l’exploit di tanti anni fa. Il nome Alessandro Canino potrebbe non dire nulla a ...Aleandro Baldi e Francesca Alotta furono primi tra i giovani con “Non amarmi”, ma va almeno ricordata “Brutta” di Alessandro Canino che, – leggo su Wikipedia – dopo avere “intrapreso varie attività ...