Al GF un errore della regia svela cosa pensa davvero Barù di Jessica e le altre

I "Jeru" sono sulla bocca di tutti al Grande Fratello Vip 6, perfino Giulia Salemi è una loro grande fan. Jessica Selassié e Barù Gaetani sono percepiti come una coppia che potrebbe fiorire da un momento all'altro, che in questo momento è ancora nella fase iniziale di corteggiamento, imbarazzo, "cotta", ritrosie e silenzio. Ma ieri sera un errore incredibile della regia ha portato tutti alla scoperta di ciò che davvero il nipote di Costantino della Gherardesca pensa della dolce princess. Che cos'ha detto Barù nel confessionale mandato in onda per errore? L'enologo toscano si trovava in confessionale con l'accappatoio addosso e stava rispondendo alle domande delle autrici. Il tono è molto leggero, ma ...

