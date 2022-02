Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)DEL 2 FEBBRAIOORE 19:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARIMOSSI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA RISPETTIVAMENTE SULLA REGIONALE DI FIUGGI A ZAGAROLO E SU VIA PONTINA A POMEZIA MENTRE PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DI CAMPONO DIREZIONE FRASCATI SEMPRE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 53+700 DEL RACCORDO SI STA IN CODA IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA ANCORA DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE LATINA, RIPERCUSSIONI NEL SENSO OPPOSTO DI MARCIA A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D0IMMISSIONE SUL ...