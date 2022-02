Une femme de ménage découvre le massacre commis par un adolescent lobotomisé 

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Une affaire atroce. Les faits se sont déroulés à Lahore au Pakistan. Zain Ali, unde 17 ans, est accusé du meurtre de ses proches, comme l’a rapporté The Sun ce lundi 31 janvier. En effet, il aurait tué sa mère Nahid Mubarak, 45 ans, sa sœur Mahnoor Fatima, 14 ans qui est venue dans la pièce avant d’avoir entendu le coup de feu mais également Jannat, 10 ans et son frère aîné, Taimur, 22 ans. Selon les informatiosn des enquêteurs, c’est la “dequi a trouvé les corps sur le sol, avant d’informer la police“, peut-on lire. Et concernant les circonstances de la mort ? “Il jouait à un jeu vidéo impliquant que les joueurs sautent en parachute sur une île et récupèrent des armes pour tuer les autres tout en évitant de se faire tuer eux-mêmes“, est-il d’abord expliqué. Après avoir échoué à accomplir une mission dans le ...