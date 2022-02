The Money Team Racing: Floyd Mayweather tenta il knockout in NASCAR (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dalla boxe alla NASCAR il passo è breve per Floyd Mayweather. La leggenda del pugilato, con all’attivo 11 titoli mondiali e 50 vittorie, di cui 27 per konckout, proverà a…stendere la concorrenza alla Daytona 500 con un suo Team, il The Money Team Racing. La scuderia schiererà una Chevrolet con il numero 50, il pilota scelto è Kaz Grala. “Amo le auto veloci e voglio competere“, ha detto Mayweather a Motorsport.com. “Detto questo, questa mossa nell’automobilismo sembra perfetta per il brand Mayweather“. Il Team comincerà la sua attività il 15 febbraio, con la prima sessione di prove libere della “Great American Race”. The Money Team Racing: Mayweather ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dalla boxe allail passo è breve per. La leggenda del pugilato, con all’attivo 11 titoli mondiali e 50 vittorie, di cui 27 per konckout, proverà a…stendere la concorrenza alla Daytona 500 con un suo, il The. La scuderia schiererà una Chevrolet con il numero 50, il pilota scelto è Kaz Grala. “Amo le auto veloci e voglio competere“, ha dettoa Motorsport.com. “Detto questo, questa mossa nell’automobilismo sembra perfetta per il brand“. Ilcomincerà la sua attività il 15 febbraio, con la prima sessione di prove libere della “Great American Race”. The...

