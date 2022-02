Sul centrodestra a pezzi incombono le amministrative. FdI: Musumeci non si tocca (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono ben ventidue i capoluoghi di provincia nei quali si voterà in primavera. E dopo quanto avvenuto a Roma e Milano il centrodestra avrebbe dovuto, nelle intenzioni dei leader, giungere all’appuntamento più preparato e agguerrito. Invece le votazioni per il presidente della Repubblica hanno deteriorato ancora di più la coalizione. In autunno poi ci sarà il voto per la presidenza della Sicilia, dove FdI ha già fatto sapere che è naturale la ricandidatura dell’uscente Musumeci. centrodestra, il caso Verona dove Sboarina è passato con FdI “I fari delle comunali – sottolinea Libero – sono puntati su città-simbolo e alcune storiche roccaforti, come Verona. Qui, giusto poche ore prima della spaccatura su Mattarella, la Lega dopo mesi di tentennamenti aveva dato il benestare (mancava solo l’annuncio) alla ricandidatura dell’uscente Federico ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono ben ventidue i capoluoghi di provincia nei quali si voterà in primavera. E dopo quanto avvenuto a Roma e Milano ilavrebbe dovuto, nelle intenzioni dei leader, giungere all’appuntamento più preparato e agguerrito. Invece le votazioni per il presidente della Repubblica hanno deteriorato ancora di più la coalizione. In autunno poi ci sarà il voto per la presidenza della Sicilia, dove FdI ha già fatto sapere che è naturale la ricandidatura dell’uscente, il caso Verona dove Sboarina è passato con FdI “I fari delle comunali – sottolinea Libero – sono puntati su città-simbolo e alcune storiche roccaforti, come Verona. Qui, giusto poche ore prima della spaccatura su Mattarella, la Lega dopo mesi di tentennamenti aveva dato il benestare (mancava solo l’annuncio) alla ricandidatura dell’uscente Federico ...

