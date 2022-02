Stefano Bettarini, perché è sparito dalla tv: la risposta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stefano Bettarini ha svelato perché ha deciso di sparire dalla tv dopo la squalifica al GF Vip. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha svelatoha deciso di spariretv dopo la squalifica al GF Vip. su Donne Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bettarini Stefano Bettarini spiega perché è sparito dalla televisione Che fine ha fatto Stefano Bettarini? Dopo l'ultima esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020 l'ex calciatore non è più apparso in televisione. Resta attivo su Instagram, dove è seguito da 300mila follower e dove ...

Stefano Bettarini spiega perché è sparito dalla televisione Gossip e TV I 50 anni di Stefano Bettarini: ‘La TV? Mi ha deluso e l’ho messa da parte’ Stefano Bettarini si appresta a spegnere 50 candeline, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista sul nuovo numero di Novella 2000 uscito questa mattina. L’ex difensore della Sampdoria poi passato ...

