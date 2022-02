Serie C 2021/2022, spettacolo al Barbera: termina 2-2 il derby tra Palermo e Messina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Messina acciuffa sul 2-2 il Palermo nel derby siciliano valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022: alle reti di Brunori e Valente rispondono Goncalves e Marginean. In virtù di questo risultato i rosanero restano settimi con 38 punti, mentre i giallorossi sono diciassettesimi a quota 19. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un grande avvio di partita, creando una colossale occasione da gol dopo appena tre minuti con Valente e Brunori. Dopo i tentativi di testa di Luperini, al 13? ci pensa Matteo Brunori a sbloccare la contesa anticipando tutti e depositando la sfera alle spalle di Lewandowski su assist di Valente. la formazione ospite accenna una reazione con delle velleitarie conclusioni di Carillo e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilacciuffa sul 2-2 ilnelsiciliano valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di: alle reti di Brunori e Valente rispondono Goncalves e Marginean. In virtù di questo risultato i rosanero restano settimi con 38 punti, mentre i giallorossi sono diciassettesimi a quota 19. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un grande avvio di partita, creando una colossale occasione da gol dopo appena tre minuti con Valente e Brunori. Dopo i tentativi di testa di Luperini, al 13? ci pensa Matteo Brunori a sbloccare la contesa anticipando tutti e depositando la sfera alle spalle di Lewandowski su assist di Valente. la formazione ospite accenna una reazione con delle velleitarie conclusioni di Carillo e ...

Advertising

WhoScored : ???? Most Serie A goals for Juventus since the start of 2021: ?? Cristiano Ronaldo - 17 in 24 apps ?? Alvaro Morata -… - sportface2016 : #SerieC 2021/2022, spettacolo al Barbera: termina 2-2 il derby tra #Palermo e #Messina - zazoomblog : FOTO Palermo – Messina Serie C Gir. C 2021-22 (gallery) - #Palermo #Messina #Serie #2021-22 - Chri_19_05 : RT @Vx300Gaming: ?? NEWS ?? La season del 2022 su @vpg_italia inizia con la Vittoria della Super Coppa Italiana. La season del 2021 aveva… - Mediagol : FOTO Palermo – Messina, Serie C Gir. C 2021/22 (gallery) -