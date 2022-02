Sapienza-Policlinico | al via campagna vaccinale per studenti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – L’universitàdi Roma e ilUmberto I proseguono l’impegno per vaccinare gliuniversitari. È oggi la prima delle 6 giornate che l’ateneo dedica alla vaccinazione anti Covid-19 per gliresidenti in regioni diverse dal Lazio e per gliche provengono da Paesi esteri. Le somministrazioni si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 9, 10, 11 febbraio 2022, dalle ore 14 alle ore 16 presso il Presidio odontoiatrico ‘George Eastman’ di Viale Regina Elena, 287b. “Continua l’impegno disul fronte sanitario a fianco degli, con una nuova opportunità di accedere alla massicciain corso”, ricorda la rettrice Antonella Polimeni. “Come università stiamo lavorando in ...