Sanremo, anche il Codacons attacca Achille Lauro: «Denunciamo lui e la Rai. Ora intervenga Papa Francesco» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto in Procura per blasfemia e vilipendio della religione, dopo l’esibizione di Achille Lauro nella prima serata del Festival di Sanremo. «Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico», ha commentato all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Sul finale del brano Domenica, l’artista ha inscenato un battesimo, scatenando le polemiche. «Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto a dare un segnale a chi consente certi comportamenti solo per squallidi fini di audience e di vendita di spazi pubblicitari», ha aggiunto Rienzi. «Abbiamo deciso di sottoporre quanto accaduto ieri all’Ariston all’attenzione della magistratura, affinché ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilha annunciato che presenterà un esposto in Procura per blasfemia e vilipendio della religione, dopo l’esibizione dinella prima serata del Festival di. «Il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico», ha commentato all’Adnkronos il presidente delCarlo Rienzi. Sul finale del brano Domenica, l’artista ha inscenato un battesimo, scatenando le polemiche. «Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili e speculativi abbiano diritto a dare un segnale a chi consente certi comportamenti solo per squallidi fini di audience e di vendita di spazi pubblicitari», ha aggiunto Rienzi. «Abbiamo deciso di sottoporre quanto accaduto ieri all’Ariston all’attenzione della magistratura, affinché ...

