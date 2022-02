Sanremo 2022, Noemi in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti: “Mi spiace quando trattano le donne come fossero dei panda da proteggere” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Noemi è stata ospite del talk Programma Speciale Sanremo, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L’artista è in gara al 72esimo Festival di Sanremo con “Ti amo non lo so dire”, un brano autobiografico che affronta un dolore personale e racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze. “Ti amo non lo so dire”, tu riesci a dirlo? Non sempre. Dirsi ti amo e dire ti amo gli altri è una cosa bellissima quando diciamo ‘ti amo’, siamo senza armatura e siamo completamente noi stessi. Di questo parla la canzone di quanto sia complicato affidarsi all’altro. Mi piace quando canto che le parole sono dei proiettili e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è stata ospite del talk Programma Speciale, condotto da. L’artista è in gara al 72esimo Festival dicon “Ti amo non lo so dire”, un brano autobiografico che affronta un dolore personale e racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze. “Ti amo non lo so dire”, tu riesci a dirlo? Non sempre. Dirsi ti amo e dire ti amo gli altri è una cosa bellissimadiciamo ‘ti amo’, siamo senza armatura e siamo completamente noi stessi. Di questo parla la canzone di quanto sia complicato affidarsi all’altro. Mi piacecanto che le parole sono dei proiettili e di ...

