Sanremo 2022, la classifica della prima serata

Sanremo 2022, la classifica provvisoria dei 12 big in gara al Festival nella prima serata della kermesse con i voti della sala stampa

In totale i cantanti in gara a Sanremo 2022 sono 25. Ieri sera, nel corso della prima serata, si sono esibiti 12 artisti. Amadeus, Fiorello e Ornella Muti hanno annunciato la prima classifica dei 12 big in gara. Ecco di seguito la classifica provvisoria in base ai voti della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio). 

1-Mahmood & Blanco, Brividi

