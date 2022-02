Sampdoria | Yoshida e Quagliarella ancora a parte Le ultime

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) sugli infortunati in casa blucerchiata Sono solo due i calciatori che occupanol’infermeria della. Fabioe Mayahanno proseguito i rispettivi programmi di recupero sul campo. Tutti gli altri invece hanno svolto regolare allenamenti in campo. Difficile che entrambi siano a disposizione per il Sassuolo, ma il tecnico proverà a recuperarli nei prossimi due giorni di test e allenamenti. Mikkel Damsgaard prosegue invece il suo iter di terapie programmato in Danimarca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In attesa dei rientri dei nazionali Omar Colley e Tomás Rincón, laha abbracciato Vladyslav Supriaha. L'ucraino, arrivato al 'Mugnaini' nel primo pomeriggio, ...Quagliarella e Maya...Laè tornata in campo e, sotto il sole di Bogliasco, ha cominciato a preparare la sfida ... Programma individuale tra palestra e campo per Maya; percorso di recupero per Mikkel ...Ekdal infatti è squalificato, Quagliarella e Yoshida sono convalescenti dai rispettivi infortuni ... speciale per non mancare ad una partita fondamentale per il cammino della Sampdoria.Sampdoria-Sassuolo, Quagliarella spera almeno nella panchina ... Palestra e campo, invece, per Maya Yoshida, la sua presenza fra i convocati verrà valutata giorno per giorno, mentre sicuramente non ci ...