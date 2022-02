Rosa uccisa a 23 anni con uno strofinaccio in bocca: il padre trova il suo cadavere, è caccia all’assassino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il mese di febbraio inizia nel peggiore dei modi con l’ennesimo caso di femminicidio. Un’altra ragazza uccisa, un’altra donna a cui è stata tolta la possibilità di vivere. Una ragazza, perchè Rosa, di anni, ne aveva solo 23. Quando è stata ritrovata, da suo padre, la ragazza aveva uno strofinaccio in bocca, non indossava nel modo giusto i vestiti. Una scena che mai nessun genitore meriterebbe di vedere. I fatti sono accaduti a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La vittima è Rosa Alfieri. E’ stata uccisa nel pomeriggio di ieri ma al momento, il suo assassino, è ancora in libertà. Secondo quella che è la prima ricostruzione dei fatti, Rosa si sarebbe ribellata a un tentativo di violenza e per questo motivo sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il mese di febbraio inizia nel peggiore dei modi con l’ennesimo caso di femminicidio. Un’altra ragazza, un’altra donna a cui è stata tolta la possibilità di vivere. Una ragazza, perchè, di, ne aveva solo 23. Quando è stata rita, da suo, la ragazza aveva unoin, non indossava nel modo giusto i vestiti. Una scena che mai nessun genitore meriterebbe di vedere. I fatti sono accaduti a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La vittima èAlfieri. E’ statanel pomeriggio di ieri ma al momento, il suo assassino, è ancora in libertà. Secondo quella che è la prima ricostruzione dei fatti,si sarebbe ribellata a un tentativo di violenza e per questo motivo sarebbe ...

