Roma, follia sull'Atac: passeggeri ammassati 'surfano' l'uno sull'altro per scendere dal bus (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una scena davvero assurda quella filmata oggi su un bus dell'Atac a Roma. In barba alle norme anti Covid, l'autobus era strapieno di persone, tanto che i passeggeri erano ammassati l'uno sull'altro. Molti di questi erano ragazzi, probabilmente studenti. passeggeri ammassati sul bus "surfano" per uscire Nel video, pubblicato dalla pagina Welcome To Favelas, si può vedere che i ragazzi – sempre in barba alle norme di sicurezza – non indossavano le mascherine o le avevano abbassate. Ma l'assurdo non finisce qui. Giunti alla fermata e essendo impossibilitati a scendere facendosi strada tra gli altri passeggeri, alcuni ragazzi sono stati sollevati e fatti "surfare" sulla folla fino alle porte di uscita.

